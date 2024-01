Norge IDAG

Israels statsminister Benjamin Netanyahu understreker at Israel ikke har til hensikt å okkupere Gazas eller å fordrive palestinerne. Foto: Abir Sultan/Pool Photo via AP/NTB.

Netanyahu understreker:

Ingen intensjon om okkupasjon eller fordrivelse

Flere israelske folkevalgte har tatt til orde for å legge til rette for at palestinere kan få reise fra Gaza til land de er trygge i og kan integreres i som flyktninger. Kvelden før Israels krigføring skal vurderes av Haag-domstolen oppklarer og understreker Netanyahu: Israel ikke ingen intensjon om å «fordrive» palestinere.