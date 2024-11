Norge IDAG

Statsminister Jonas Gahr Støre la mandag fram en ny handlingsplan mot antisemittisme. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen med krafttak mot antisemittisme:

– Ingen quick fix

– Jøder i Norge skal ikke være ansvarlig for det en regjering i Israel gjør. Mange jøder er like fortvilet over denne krigføringen som andre, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).