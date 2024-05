Norge IDAG

Ingen sivile skal ha vært i nærheten av angrepet IDF utførte i Rafah. To Hamas-topper

ble tatt ut. Foto: AP Photo/Jehad Alshrafi

Israelsk sikkerhetspersonell:

Ingen sivile i nærheten av angrepet

Israelsk sikkerhetspersonell sier at IDF sørget for at ingen sivile var i nærheten av Rafah-angrepet. To Hamas-ledere skal være tatt ut.