KrFs nestledere Dag-Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse møter pressen etter krisemøtet i KrFs sentralstyre torsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kommentar:

Ingen troverdighet

Beklager, men det er ikke sant at Olaug Bollerud ikke ble presset ut. Ingen kan tro på det. Og Dag Inge Ulstein sitt «hakk i plata» gjorde ikke saken bedre. Olaug ville jo ikke gå i forgårs, men mente seg utsatt for noen kuppmakere! Dag Inge burde i alle fall ha innrømmet at Olaug de siste dagene har vært under et umenneskelig press. At det i seg selv er en presset situasjon å måtte møte til Sentralstyret etter varslinger mot seg.