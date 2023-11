Norge IDAG

BYGNINGSDIREKTIV: Nye EU-regler stiller krav til energieffektivitet i norske boliger. Foto: Unsplash/Adrianna Kaczmarek

Nytt bygningsdirektiv fra EU stiller krav om energieffektivitet:

Kan bli kostbart for boligeiere

Hvis du eier eller nylig har kjøpt et eldre, trekkfullt bolighus, kan det koste deg dyrt. For de nye EU-reglene krever at mange norske boligeiere snart må begynne å ta grep – både for å overholde regelverket, men også med tanke på framtidig salg, vil det bli et krav at alle bygg må bli mye mer energieffektive.