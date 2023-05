Norge IDAG

Misjon: Hungeren etter Guds Ord var stor blant landsbybeboerne i Andhra Pradesh. Foto: Privat

Norske Thor-Egil Eik opplevde «landsbyeventyret» i India:

– Innhøstningens tid er nå!

Thor-Egil Eik og et team på åtte personer har nylig kommet hjem fra misjonskampanje i Andrea Pradesh i India. Av de nærmere 100.000 landsbyene i delstaten, regner man med at 55.000 aldri har hørt evangeliet om frelse. Under møtene opplevde de stor åpenhet og hunger etter Guds Ord. Mange tok imot frelse, og ble helbredet og befridd fra onde åndsmakter.