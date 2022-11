Norge IDAG

Daglig leder i Innsamlingskontrollen, Per Kristian Haugen, hadde ikke undersøkt de faktiske forholdene før han uttalte seg om Kristenfolkets Pressestøttefond til Dagen. Foto: Innsamlingskontrollen/Logo Dagen

Daglig leder i Innsamlingskontrollen, Per Kristian Haugen:

Innrømmer at han uttalte seg til Dagen uten å ha undersøkt saken

Daglig leder i den private stiftelsen Innsamlingskontrollen (IK), Per Kristian Haugen, bekrefter overfor Norge IDAG at han ikke hadde undersøkt de faktiske forhold i saken om pressestøttefondet, som han uttalte seg om i Dagen. Han sier at han kun har uttalt seg generelt, og at IK hverken har gransket eller konkludert.