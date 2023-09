Norge IDAG

Innsamlingskontrollen ved daglig leder Per Kristian Haugen skriver at de vil «understreke at det ikke er grunnlag for oppføring av organisasjonen [Kristenfolkets Pressestøttefond] på OBS- listen. Foto: Trond Løkke/Innsamlingskontrollen

Kristenfolkets Pressestøttefond:

Innsamlingskontrollen har konkludert

Konklusjon: – Innsamlingskontrollen vil med dette bekrefte at granskningen er avsluttet. Vi vil med dette understreke at det ikke er grunnlag for oppføring av organisasjonen på OBS-listen.