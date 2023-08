Norge IDAG

ARENDALSUKA: Thor-Egil Eik, prosjektleder ved Frogner Folkehøyskole inviterer til en spennende panelsamtale om Hans Nielsen Hauge på Vitensenteret i Arendal fredag 18. august. Foto: Privat

Arendalsuka:

Inviterer til panelsamtale om Hans Nielsen Hauge

Samfunnsbyggere i arven etter Norges viktigste gründer

Hans Nielsen Hauge var en av Norges viktigste gründere og et forbilde for mange. Det vil en rekke bedriftseiere og andre si noe om, når NLA Hauge School of Management og Frogner Folkehøyskole inviterer til panelsamtale på Vitensenteret i Arendal fredag formiddag 18. august.