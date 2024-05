Norge IDAG

IRAK: Medlemmer av en irakisk militant sjiagruppe står utenfor hovedkvarteret til Popular Mobilization Force tidligere i vår. Foto: NTB/AP

Irak skal ha angrepet Israel - skjøt missil mot Golanhøyden

Det isrealske militæret opplyser at et prosjektil ble fanget opp i de sørlige Golanhøydene uten at noen kom til skade.