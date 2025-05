Norge IDAG

Bildet viser en reaktor ved atomkraftverket i havnebyen Bushehr sør i Iran. Iran har nå anriket nok uran til 10 atombomber. Foto: Majid Asgaripour / Mehr News Agency via AP / NTB

«Må stanses»:

Iran har anriket uran nok til 10 atombomber

Et konfidensielt notat fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som The Wall Street Journal har fått tilgang til, bekrefter at Iran fortsatt produserer høyanriket uran. Statsminister Benjamin Netanyahus kontor svarer med følgende uttalelse: «Rapporten beviser at Irans mål er å utvikle et atomvåpenprogram. Verden må stanse det.»