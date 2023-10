Norge IDAG

USAs utenriksminister Anthony Blinken har gjort det mulig for Iran å få tilgang på seks milliarder dollar i tidligere fryste midler. Foto: Debbie Hill/Ap/NTB

USA frigjør seks milliarder dollar:

Iran kan lage atombombe på mindre enn to uker

Iran har infrastrukturen på plass - og kunnskapen til å lage et atomvåpen på mindre enn to uker. Det kommer frem i ifølge det amerikanske forsvarsdepartementets 2023-strategi for bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen.