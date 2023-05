Norge IDAG

Israels forsvarsminister Yoav Gallant her sammen med den greske forsvarsministeren Nikolaos Panagiotopoulos. Foto: Ariel Hermoni (IMoD)

Israels forsvarsminister i Hellas:

— Iran kan lage fem atombomber

Israels forsvarsminister Yoav Gallant avla torsdag to offisielle besøk – ett til Hellas og det andre til Kypros. Iran var et av de viktige temaene Gallant tok opp. Han sa blant annet at regimet allerede er i stand til å produsere så mange som fem atombomber.