Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: NTB / AP / Denes Erdos

Netanyahu:

– Iran ville gi atomvåpen til Houthiene

I et intervju på Fox med Bret Baier sa statsminister Benyamin Netanyahu at Israels etterretning hadde avslørt at Irans prestestyre hadde planer om å gi Houthiene atomvåpen den dagen Iran selv hadde det.