Norge IDAG

USAs president Joe Biden hevder å være venn med Israel, samtidig som han ivrer for å få på plass en ny atomavtale med Iran. Foto: Debbie Hill/Ap/NTB

5.000 israelske offiserer sendte brev til Biden:

«Irans atomavtale er katastrofal for amerikansk, israelsk og global fred»

Over fem tusen medlemmer av Israel Defense and Security Forum (IDSF), bestående av senior-offiserer fra alle Israels sikkerhetstjenester, politi og andre byråer innen rettshåndhevelse, sendte torsdag et brev til USAs president Joe Biden der de ba ham om ikke å signere atomavtalen med Iran.