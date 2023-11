Norge IDAG

Amin, pastor i Grace Persian Church i Brisbane. Foto: Eternity News.

Jesus vinner muslimer som disipler over hele jorden:

Iransk famille drømte om Jesus den samme natten

Det at muslimer møter Jesus i drømmene sine er den nye normalen. Iranske Ali og familien hans møtte Jesus i drømmene sine den samme natten. Gjennom prosjektet More Than Dreams er det samlet utallige vitnesbyrd fra muslimer som alle formilder det samme.