IS har påtatt seg ansvaret for angrepet på det store konsertlokalet i Moskva. Foto: Dmitry Serebryakov / AP / NTB

IS påtar seg ansvaret for angrep i Moskva – 40 meldes drept

Minst 40 mennesker meldes drept etter at flere kamuflasjekledde menn åpnet ild og utløste storbrann i et stort konsertlokale i Moskva fredag. IS tar på seg ansvaret.