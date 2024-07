Norge IDAG

HOVEDTALER: Samuel Aweida kom fra Israel som hovedtaler, og talte torsdag kveld. Foto: Ingvill Mydland

Samuel Aweida:

– Islam er en ond, destruktiv åndsmakt

Israelske Samuel Aweida, som er pastor i en av Israels aller største menigheter, tok et oppgjør med islam under Ordet & Israels sommerstevne: – Jeg er ikke redd islam. Jeg er ikke redd muslimer. For evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror.