Nødetatene rykket ut til et knivangrep i Mannheim. Minst to personer er skadet. Foto: Rene Priebe / DPA via AP / NTB

Islamkritiker kan ha vært mål for knivangrep på marked i Tyskland

Minst to personer er skadet etter at en mann gikk til angrep med kniv på et torg i Mannheim. En framtredende islamkritiker skal være blant de skadede.