Norge IDAG

Et stort banner viser den avdøde Hamas-lederen Ismail Haniyeh, til venstre, som ble drept i et attentat i forrige uke, sammen med Irans president Masoud Pezeshkian, på et torg i Teheran sentrum, Iran, mandag 5. august 2024. Iran har lovet å svare med «makt og besluttsomhet» på det målrettede drapet på Hamas' øverste politiske leder, som Israel har fått skylden for. Foto: AP Photo/Vahid Salemi/NTB

London-basert jødisk avis:

Ismail Haniyeh ble drept av iranere som skulle beskytte ham – nå er de i Nord-Europa

The Jewish Chronicle bringer nå spektakulær detaljert informasjon om hvordan Israel myrdet Ismail Haniyeh i Teheran i samarbeid med lokale partnere. Ifølge avisen ble Hamas-lederen drept med hjelp fra to medlemmer av den iranske revolusjonsgarden (IRGC), nettopp de som hadde ansvaret for at han skulle være trygg.