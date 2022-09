Norge IDAG

Israels forsvarsminister Benny Gantz var i New York i helgen og benyttet anledningen til å advare mot terrorregimet i Iran. Foto: Tsafrir Abayov/Ap/NTB

Israel avslører iransk fremgang i kjernefysisk utvikling inkludert 10 missilplasser i Syria

Israels forsvarsminister Benny Gantz uttalte mandag at verden sitter på kanten av et stup angående fremtiden for global sikkerhet. Det er på grunn av hvor langt det fundamentalistiske islamske regimet i Iran har kommet med sitt atomprogram, så vel som dets internasjonale rekkevidde.