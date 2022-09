– At Ebrahim Raisi har nådd presidentembetet i stedet for å bli etterforsket for krigsforbrytelser som drap, kidnapping og tortur, er en dyster påminnelse om at det råder straffrihet i Iran, sa generalsekretær Agnès Callamard i Amnesty rett etter valget i 2021. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB