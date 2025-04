Norge IDAG

Rådgiver: Den unge rådgiveren til statsminister Netanyahu, Hananya Naftali, talte på Jerusalem Prayer Breakfast i Oslo. Foto: Anita A. Sæle

Israelske Hananya Naftali i Oslo:

– Israel ble angrepet på Torah-festen

– Israel blir anklaget for alt mulig. Nå er det skamfullt at vi angriper Gaza på Ramadan. Husker ingen at 7. oktober 2023 var dagen for Simchat Torah? (Torahens gledesfest). Jødenes kanskje viktigste høytidsdag.