Demonstrasjon utenfor Knesset 24. juli 2023. — Den siste tiden har vi hatt en vanvittig økning i antall følgere, sier grunnlegger av Separasjonsbevegelsen, Nitzan Amit Foto: NTB/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Nitzan Amit fra Separasjonsbevegelsen:

— Israel er allerede et delt samfunn. Løsningen er å dele landet i to stater

En ny kontroversiell plan om å dele Israel i to selvstendige stater kalt «Nye Israel» og «Judea» skaper debatt i landet. I et intervju med den israelske avisen Maariv argumenterer grunnleggeren av Separasjonsbevegelsen, Nitzan Amit, for at en todeling vil være den beste måten å håndtere de politiske og samfunnsmessige utfordringene landet står overfor.