Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

Stor feiring i presidentresidensen:

– Israel er et ekte mirakel

President Isaac Herzog startet sin tale under feiringen i Jerusalem med å sitere Israels første president, Dr. Chaim Weizmann, som en gang sa: «Mirakler skjer noen ganger, men man må jobbe fryktelig hardt for dem.» Han fortsatte: – Den moderne staten Israel er virkelig et ekte mirakel. Og det er noe vi har måttet jobbe fryktelig hardt for å få til. Da våre grunnleggere erklærte opprettelsen av staten Israel 14. mai 1948 – en stat tuftet på de profetiske visjonene om en verden med frihet, rettferdighet og fred – trodde mange at det nyfødte landet ikke ville overleve.