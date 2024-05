Norge IDAG

Israels president Isaac Herzog talte til ambassadører, diplomater og dignitærer i den årlige mottakelsen i presidentens residens i Jerusalem. Foto: Ma'ayan Toaf /GPO

Israel feiret nasjonaldagen - Biden gratulerte og sendte støtteerklæring

I dag, 14. mai, markerte Israel sin nasjonaldag, Yom Ha'atzmaut, på årsdagen for landets uavhengighetserklæring i 1948. Dette er en dag for både refleksjon og feiring. – Vi har mye å være takknemlige for selv om det er vanskelige tider, sa president Herzog i sin tale i den tradisjonsrike mottakelsen i presidentens residens i Jerusalem.