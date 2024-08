Norge IDAG

Rambam medisinske senter i Haifa har verdens største undergrunnssykehus. Foto: Rambam Medical Center

Forbereder seg på krig:

Israel har bygget verdens største undregrunnssykehus

Haifa er en vakker fredelig by i Nord-Israel, som ofte har vært skånet under Israels mange kriger med Hamas. Men under trusselen fra Hizbollah i nord, er nå byen forberedt på alle scenarier.