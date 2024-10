Norge IDAG

En libanesisk soldat foran en rakettkaster plassert på en lastebil brukt av Hizbollah til å skyte raketter mot Israel. Foto: NTB/AP

New York Times:

Israel har ødelagt halvparten av Hizbollahs raketter

De ble regnet for å være best i verden som ikke-statlige militærmakt, men har for alvor gått på en smell i møte med Israel. Nå er Hizbollah nede i 60.000 raketter, etter å ha vært oppe i 120.000, ifølge estimater.