Aggressor:

– Iran har angrepet Israel kontinuerlig siden 7. oktober i 2023. Først var det via Hamas, så Hizbollah, shiaproxyer i Syria og Irak, Houthiene og direkte, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Øverste leder Ayatollah Ali Khamenei vinker til mengden under en seremoni for den avdøde grunnleggeren Ayatollah Khomeini. Khomeinis barnebarn, Hassan, t. h. Foto: Ap/NTB