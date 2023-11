Norge IDAG

Sørgende under begravelsen til den israelske kvinnen Shiraz Tamam, myrdet av Hamas-terrorister som slaktet over 350 sivile på en musikkfestival i Sør-Israel lørdag 7. oktober 2023. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris/NTB.

Palestinske myndigheter:

Israel, ikke Hamas, utførte massakre 7. oktober

Benjamin Netanyahu reagerer sterkt på påstandene om at israelske soldater massakrerte 350 ungdommer på en musikkfestival i Sør-Israel 7. oktober. Netanyahu viser til at palestinernes president tidligere også har benektet at Holocaust fant sted.