Partileder og grunnlegger av Partij voor de Vrijheid (PVV), Geert Wilders. Foto: NTB / AP / Peter Dejong

Geert Wilders:

– Israel kjemper vår kamp

– At våre mødre i Vesten kan sove trygt, skyldes at mødrene til israelske soldater ligger våkne, sa Geert Wilders i det nederlandske parlamentet onsdag i etterkant av at det ble klart at PVV gikk ut av regjeringen.