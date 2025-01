Norge IDAG

Hele familien Bibas ble kidnappet til Gaza 7. oktober 2023. Far Yarden skal slippes fri lørdag 1. februar. Det er ikke kjent om kona Shiri og barna Bibas og Ariel er i live. Foto: Privat

Gisselet Yarden Bibas frigis lørdag:

Israel krever at Hamas avklarer statusen til kona Shiri Bibas og barna

Til tross for at familien skulle løslates i den første fasen av våpenhvilen, er moren og de to små guttene, Ariel og Kfir, fortsatt i fangenskap i Gaza, og det er alvorlig bekymring for deres liv.