Norge IDAG

10. januar 2024: Ambassadører samlet i Knesset, den israelske nasjonalforsamlingen, for å diskutere Gazas fremtid etter de pågående israelske militæroperasjonene for å eliminere Hamas-bevegelsens makt og innflytelse. Foto: Office of Knesset Member Danny Danon/All Israel News.

Gaza etter krigen:

Israel presenterte 5-trinnsplan for Gaza

To Knesset-representanter møtte en gruppe utenlandske ambassadører for å diskutere Gazas fremtid etter krigen. Danny Danon la frem en 5-trinns plan for ambassadørene fra fem ulike kontinenter.