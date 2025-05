Norge IDAG

Israel vant folkets hjerter – og det ga meg håp

17. mai fikk jeg tilbake noe jeg nesten hadde mistet: troen på menneskets dømmekraft. Etter et år med høylytte krav om boikott av Israel, fra en gruppe svært aktive «godhetsforkjempere», var det befriende å se hvordan folket svarte under Eurovision. For til tross for intense kampanjer, politisk press, og kanskje Europas mest Israel-fiendtlig regjering her hjemme, var det tydelig: Folk flest lar seg ikke diktere. Folket elsker Israel.