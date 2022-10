Norge IDAG

Generaldirektør Rafael Mariano Grossi i Det internasjonale atomenergybyrået (IAEA) talte på den 66. generalforsamlingen til IAEA i Wien 26. september 2022. Foto: NTB/AP Photo/Theresa Wey

Israel vurderer å dele kjernefysisk kunnskap med arabiske partnere

På grunn av synkende utsikter til å få i stand en atomavtale mellom USA og Iran, sa sjefen for Israels atombyrå, Moshe Edri, at Jerusalem vurderer å dele kjernefysisk kunnskap med arabiske stater som den har fredsavtaler med. Det meldte The Media Line sist uke.