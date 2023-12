Norge IDAG

Bat Hefer, Israel. Foto: GevBen/Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Judea og Samaria:

Israelere frykter for terror-tuneller under grensegjerdet

Innbyggerne i israelske bosettinger frykter at palestinere i Judea og Samaria graver tunneler av samme typen som Hamas bruker for å angripe Israel i sør og Hizbollah for å angripe Israel i nord.