Norge IDAG

Tusenvis samlet seg i bønn ved Vestmuren (Kotel) i fobindelse med Tisha B'Av, dagen som skal minne om Jerusalems fall. Foto: Skjermdump: Video Arutz Sheva

Mens de venter på angrep fra Iran:

Israels folk samlet i bønn og sang

Se video!

Israelerne lever i en høyspent situasjon og forbereder seg på et mulig angrep fra Iran og flere terrorgrupper. Samtidig har tusenvis samlet seg foran Kotel (Vestmuren) og andre steder i Israel for å be til Gud. Også på Tempelhøyden, hvor kun muslimer har tillatelse til å be, har en israelsk minister tatt med jøder opp for å be denne uken.