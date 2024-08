Norge IDAG

ISRAEL KJEMPER FOR DEN FRIE VERDEN: – Israels kamp er ikke bare en nasjonal sak, men en kamp for hele den frie verden. Ved å stå opp mot radikal islam beskytter Israel ikke bare seg selv, men også de grunnleggende verdiene som vestlige demokratier bygger på, skriver kronikkforfatteren Ragnar Hatlem. Foto: iStock

Ragnar Hatlem:

Israels kamp for den frie verden – en eksistensiell krig for Israel

Israels kamp mot radikal islam representerer en for-svarslinje for vestlige verdier som åpenhet, ytringsfrihet, likestilling, minoriteters rettigheter, menneskeverd og menneskerettigheter. Dette er en kamp som strekker seg langt utover Israels grenser og berører kjernen i de vestlige staters demokrati og frihet. Radikal islam utgjør en alvorlig trussel mot disse verdiene, og at Israel står i frontlinjen for denne krigen utgjør en eksistensiell krig for Israel.