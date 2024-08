Norge IDAG

En vegg i Tel Aviv med bilder av gislene som ble bortført til Gaza under terrorangrepet 7. oktober 2023. Foto: NTB/AP/Leo Correa

Israels krigføring er mindre hard i områder der gisler blir skjult

Ifølge en rapport fra CNN er bataljoner i de sentrale områder av Gaza minst berørt av krigføringen. Israelske kilder sier at sikkerhetsstyrker tror at mange av de Israelske gislene blir holdt fanget her.