Norge IDAG

Israels uavhengighetsdag ble markert utenfor Stortinget søndag ettermiddag. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Anita A. Sæle:

Israels venner møtt med ropet «Død over Israel»

Med Israel For Fred (MIFF) sammen med Felleskomiteen for Israel hadde en stor støttemarkering for Israel foran Stortinget søndag ettermiddag.