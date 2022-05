Norge IDAG

Sikkerhetsstyrker fra det israelske forsvaret holder vakt i området hvor den mistenkte palestineren planla å utføre terrorangrep. Foto: IDF

Pågrep palestiner bevæpnet med øks:

Israelsk politi hindret mulig terrorangrep

Israelske politistyrker avverget et mulig terrorangrep i Samaria søndag kveld etter å ha arrestert en araber som var bevæpnet med en øks. Mannen skal hatt med seg et selvmordsbrev som indikerte hans intensjon om å utføre et angrep.