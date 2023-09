Norge IDAG

Dina Felicia Breivik og Gabriel Manpel på Med Israel For Freds lukkede visning av filmen om Golda Meir på Kristiansand kino. Foto: Martin Gellein.

MIFF Kristiansand viste film om Golda Meir:

Israelske Gabriel sterkt berørt

Filmen Golda er et vakkert portrett av den israelske statsministeren under Yom Kippur-krigen i 1973. Norge IDAG møtte israelske Gabriel Manpel i foajeen i Kristiansand kino etter filmen. – Jeg er født i et land der alle er frie. Friheten er noe du allerede har. Tidligere var det noe du måtte gjøre deg fortjent til, noe du måtte kjempe for og være villig til å dø for. Mange har betalt en høy pris for friheten, sier Manpel til Norge IDAG.