Israel foretok et forebyggende angrep mot den mektige Hizbollah-militsen søndag 25. august. Foto: IAF

Israelske jagerfly traff tusenvis av Hizbollah-mål i forebyggende angrep på Libanon

Det dramatiske døgnet i Israel startet med at Hizbollah kunngjorde at de hadde satt i gang et angrep på Israel som gjengjeldelse for drapet på Fuad Shukr, et høytstående Hizbollah-medlem i Beirut. IDF og Hizbollah gikk inn i en ny og mye farligere fase av konflikten i nord tidlig søndag morgen. Hundrevis av israelske fly ødela tusenvis av Hizbollahs rakettangrepsplattformer.