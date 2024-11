Norge IDAG

Israel Ganz, leder av Yesha Council, ser for seg nye muligheter for jødene i Judea og Samaria med Donald Trump som president. Foto: Anna Epshtein/TPS-IL

Nytt håp med Trump:

Israelske ledere i Judea og Samaria legger grunnlaget for suverenitet

I påvente av støtte fra den påtroppende amerikanske administrasjonen til president Donald Trump, legger ledere for jødiske samfunn i Judea og Samaria grunnlaget for en mulig utvidelse av israelsk suverenitet til deler av territoriet. – Den siste amerikanske administrasjonen var den verste, for meg, fordi de ikke ønsket å høre hva vi sa, sier Israel Ganz, leder av Yesha Council.