Israels finansminister Bezalel Smotrich i Knesset 31.12.2024. Foto: Yoav Dudkevitch/TPS-IL

Israelske ledere jobber for å redusere amerikanske tollsatser

Israelske ledere forsøker å forhandle med den amerikanske administrasjonen for å redusere den nylig innførte tollsatsen på 17 % på israelsk eksport. Statsminister Benjamin Netanyahu og finansminister Bezalel Smotrich forventes å presse på for en reduksjon til 10 %, den minste satsen som gjelder for noen andre nasjoner.