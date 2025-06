Dette udaterte bildet levert av Hostages' Families Forum viser den israelske gisselen Yair Yaakov. Kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu sa onsdag 11. juni 2025 at israelske styrker fant levningene av to gisler holdt i Gaza, en av dem var Yair Yaakov, som ble drept 7. oktober 2023, under Hamas’ angrep på det sørlige Israel, og hvis kropp ble tatt inn i Gaza. Navnet på det andre gisselet hvis kropp ble funnet ble ikke avslørt umiddelbart. Foto: Gislenes familieforum via AP/NTB