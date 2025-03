Norge IDAG

Itamar Ben-Gvir er tilbake i regjering etter å ha trukket seg i protest mot avtalen med Hamas. Foto: il Cohen-Magen/Pool Photo via AP, File/NTB

Slutt på våpenhvile i Gaza:

Itamar Ben-Gvir tilbake i regjering

Likud og Otzma Yehudit-partiet i Israel har blitt enige om at Itamar Ben-Gvir vil returnere til regjeringen, og dets ministre vil gjenoppta sine posisjoner, sa de to partiene i en felles uttalelse tirsdag. Kunngjøringen kom etter at Israel gjenopptok sine angrep på Hamas- og Palestinsk Islamsk Jihad-mål på Gazastripen.