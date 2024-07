HAAG: Fra et møte i det nederlandske parlamentet i Haag i forrige uke: (fra venstre til høyre) Dr. Miloslav Janulik (parlamentsmedlem, Tsjekkias parlament); Branislav Škripek (parlamentsmedlem, Slovakias parlament); Jan-Aage Torp (president for European Apostolic Leaders); Senator Lucio Malan (parlamentarisk leder for Fratelli d’Italia - statsminister Giorgia Melonis parti).

