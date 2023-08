Norge IDAG

PÅ BEDRINGENS VEI: Jan Hanvold har kommet hjem fra sykehuset. Foto: Trine Overå Hansen

Jan Hanvold er hjemme fra sykehuset

I går kveld, mandag 14.august, reiste Jan Hanvold hjem fra Drammen Sykehus, for å være i rekonvalesens hjemme. Han mener at hjemmet, i den aktuelle situasjon, er bedre for å få den hvile som han trenger.