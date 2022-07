Norge IDAG

Gammel traver: Jan Kristian Nymoen med sin søster Anna-Lilly Nymoen Engen som startet arbeidet i Polen i 1993, i en sliten, trofast helpesendingbuss. Foto: Nils Bakke

Med hjerte for folk i nød:

Jan Kristian Nymoen har kjørt 109 hjelpesendinger til fattige i Polen

I 25 år har Jan Kristian Nymoen trofast hjulpet folk i nød, i et av Europas fattigste land, med det de trenger til livets opphold. Flere hundre forunderlige hverdagsmirakler har han og kona Inger Marie fått erfare etter at de bestemte seg for å ta Gud på ordet og gå ut med praktisk gjernings-evangelisering. For en tid tilbake laget Jan Kristian en hyllingssang til avisa han setter pris på fremfor noen annen: Norge IDAG.